وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.6 في يناير من 51.2 في ديسمبر. وتشير قراءة فوق 50 إلى النمو بينما تشير القراءة ما دون الخميس إلى الانكماش.

وأشار المسح إلى أن زيادة نشاط الأعمال لدى مقدمي الخدمات ترجع إلى ارتفاع مستمر في الطلبات الجديدة، التي نمت بأسرع وتيرة لها منذ عام وظروف الطلب الأكثر ملاءمة.

ودفع ارتفاع الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة أعداد القوى العاملة لديها في يناير، على الرغم من أن وتيرة توفير وظائف تباطأت وكانت هامشية بشكل عام.