وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم نوفو نورديسك 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لعقار ويجوفي عن تسجيل أرباح أفضل من المتوقعة في الربع الرابع بلغت 4.4 مليار دولار.

وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.2 بالمئة. وارتفع سهم شركة جي.إس.كيه 6.3 بالمئة، إذ رفعت الشركة البريطانية للأدوية مستوى مبيعاتها المستهدف لعام 2031 بعد أن تفوقت على تقديرات أرباح الربع الرابع.

وانخفض قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة، مما أثر على المؤشر، إذ تراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق بنسبة 1.3 بالمئة، وذلك بعدما لم تبهر الأرباح الفصلية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسيز (إيه.إم.دي) المستثمرين.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات 1.1 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة رينو لتصنيع السيارات 2.6 بالمئة.