وأغلق نيكي على زيادة نسبتها 0.09 بالمئة فقط مسجلا 38831.48 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة مقتفيا أثر مكاسب سجلتها وول ستريت. وهبط المؤشر خلال الجلسة بما وصل إلى 0.3 بالمئة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين في أوكاسان سيكيوريتيز للأوراق المالية "دخل نيكي... في نطاق الخسائر مع ارتفاع الين ولم يعد للمستوى الذي سجله خلال اليوم مرة أخرى... ارتفع الين بسبب زيادة رهانات رفع المركزي الياباني لأسعار الفائدة مجددا قبل الموعد الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في الأجور".

وزاد الين بنحو 0.7 بالمئة في الجلسة الآسيوية ليصل لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، كما وصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأعلى مستوى في سنوات.

وتتأثر أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها سلبا بارتفاع الين لأنه يقلل قيمة أرباحها في الخارج بالعملة المحلية عندما تعيدها لليابان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 2745.41 نقطة بدفعة من صعود 3.13 بالمئة في سهم تويوتا موتور التي رفعت من توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة تسعة بالمئة خلال الجلسة.

وتم تعليق التداول على سهم نيسان موتور بعد أن ذكرت صحيفة محلية أن الشركة قررت التخلي عن خطط الاندماج مع هوندا موتور.

وأنهى سهم نيسان التداولات على تراجع 4.87 بالمئة بينما قفز سهم هوندا 8.19 بالمئة.

كما قفز سهم بانداي نامكو للألعاب 13.73 بالمئة وأصبح السهم صاحب أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية على نيكي.