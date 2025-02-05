وكانت شركة قطر للطاقة الحكومية انضمت في عام 2023 إلى توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية في اتحاد ثلاثي للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة ساحل لبنان.

وقال مصدران لرويترز في ذلك الوقت إنه تعذر اكتشاف أي مواد هيدروكربونية بعد عمليات حفر استكشافية في البحر قبالة الساحل عام 2023.

ولم ترد توتال إنرجيز حتى الآن على طلب للتعليق من وكالة رويترز.

وكانت خطط الحفر في لبنان، الذي كان يأمل أن تساعده اكتشافات الغاز والنفط في إنهاء أزمته الاقتصادية، قد تعطلت قبل أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار صراعا بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان في نهاية العام الماضي.

وخطط إعادة الإعمار التي ستشمل استكشاف النفط والغاز معلقة لحين تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد انتخاب الرئيس عون في يناير الماضي، مما أنهى فراغا رئاسيا دام عامين.