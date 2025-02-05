وبلغ سعر الشيكل 3.56 مقابل الدولار، بتغير بلغ 0.08 بالمئة عن السعر عند الإغلاق أمس الثلاثاء. وارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية قليلا، فيما انخفضت السندات اللبنانية والمصرية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد نجح الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير في الصمود في وجه الحرب، في حين سجلت عوائد سندات لبنان المتعثرة والمقومة بالدولار نحو 100 بالمئة العام الماضي مع توقع المستثمرين أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف جماعة حزب الله المسلحة.