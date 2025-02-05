وبحسب مسح مؤسسة إس أند بي غلوبال الصادر الأربعاء تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يناير إلى 51 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء نمو حجم الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب وجهود الشركات الناجحة لزيادة نشاط الخدمات. في الوقت نفسه عاد الطلب الأجنبي إلى النمو بعد انخفاضه في نهاية عام 2024.

وانخفض مستوى الأعمال غير المكتملة للمرة الأولى منذ يوليو 2024. وعلاوة على ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأعلى في عامين ونصف.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن ضغوط التكلفة زادت في يناير، حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وبسبب ارتفاع أسعار المدخلات، رفع مزودو الخدمات أسعارهم للشهر الثاني على التوالي.