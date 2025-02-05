وصعد الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة أمام اليوان إلى 7.2863 في التعاملات المحلية لكن ما حد من المكاسب هو تحديد بنك الشعب الصيني (المركزي) متوسط سعر صرف أعلى من المتوقع، وهو معدل يُسمح بتداول العملة في نطاق اثنين بالمئة منه.

ويراقب المستثمرون عن كثب تلك القرارات لاستشفاف مؤشرات عما إذا كانت بكين ستسمح للعملة بالتراجع للتخفيف من تبعات رسوم جمركية بنسبة مرتفعة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.

وفرضت بكين أمس الثلاثاء رسوما جمركية أيضا على واردات أميركية وقال ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث للرئيس الصيني شي جين بينغ لمحاولة تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجل اليوان في التعاملات الخارجية صعودا هامشيا إلى 7.2835 للدولار اليوم الأربعاء متعافيا من هبوط حاد لمستوى قياسي بلغ 7.3765 للدولار في بداية أسبوع التداولات.

وتراجع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.62565 دولار أميركي وواجه صعوبة في مواصلة مكاسب بنسبة 0.47 بالمئة سجلها خلال الليل. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.5661 دولار أميركي.

وأعطى تراجع الدولار متنفسا لعملات شهدت هبوطا قويا مثل اليورو الذي عاد ليتخطى مستوى 1.02 دولار وسجل في أحدث تداولات 1.0385 دولار.

كما شهد الين تحركا قويا في الجلسة الآسيوية وارتفع بنحو 0.8 بالمئة تقريبا إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مسجلا 153.09 للدولار.

وتعافى الدولار الكندي من أدنى مستوى في 22 عاما الذي سجله يوم الاثنين وبلغ في أحدث تداولات 1.4328.

واستقر البيزو المكسيكي عند 20.4896 للدولار مبتعدا عن أقل مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه يوم الاثنين وهو 21.2882.

وصعد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.2487 دولار في وقت هبط فيه مؤشر الدولار 0.22 بالمئة إلى 107.81، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".