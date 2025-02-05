وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع إكس (تويتر سابقا) "في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني .. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024 ..حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار".

وتابع قائلا: "بينما نمت التجارة العالمية بنسبة 2 بالمئة في عام 2024، نمت التجارة الخارجية الغير نفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل سبعة أضعاف هذا المعدل، محققة نموًا مذهلاً بنسبة 14.6 بالمئة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أضافت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد، 135 مليار درهم إلى تجارتنا غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل واستثنائي بلغ 42 بالمئة في 2024 عن العام الذي سبقه".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد "في عام 2021 حددنا هدفًا للوصول بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم سنويا بحلول عام 2031. وبحلول نهاية عام 2024، حققنا بالفعل 75 بالمئة من هذا الهدف. وبهذه الوتيرة، سنصل إلى هدفنا قبل سنوات من الموعد المحدد".

وقال: "دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي … وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة .. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب .. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار".

"إن دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة … ولديها رؤية واضحة .. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد"، بحسب تعبير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.