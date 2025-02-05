وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان ارتفع خلال يناير الماضي إلى 53 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال ديسمبر. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل القطاع زيادة ملموسة في إجمالي الأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر. وكان الطلب الأقوى من نصيب قطاع النقل والتخزين، في حين تباطأت وتيرة نمو الطلب على قطاع المعلومات والاتصالات.

وقدم قطاع التصدير دعما للطلب بشكل عام خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع الطلب على الصادرات لأول مرة منذ 4 أشهر ووصل إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي.