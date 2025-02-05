ورغم تأجيل الرئيس ترامب لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر، فرض رسوما بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين التي ردت بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15 بالمئة على مجموعة كبيرة من المنتجات الأميركية.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 107.7 بعد أن هبط بنحو واحد بالمئة في جلسة أمس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ما يعادل 14 دولارا إلى 2856.6 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات رويترز.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء عن تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال ديسمبر الماضي إلى 7.6 مليون وظيفة مقابل 8.2 مليون وظيفة خلال نوفمبر وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 8 ملايين وظيفة، مقابل 8.1 مليون وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وفي تعاملات الثلاثاء، ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 32.88 دولارا للأونصة تسليم الشهر الحالي