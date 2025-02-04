عادت مجموعة يو بي إس غروب ايه جي (UBS) لتحقيق أرباح خلال الربع الرابع، حيث سجلت أرباحا أفضل من المتوقع، بعدما تكبدت خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء.