وعزت الشركة في بيانها هذا الأداء القوي إلى تركيز المجموعة الاستراتيجي على بناء الخبرة في القطاعات من خلال عمليات استحواذ ناجحة أتمت بنجاح استكمال 3 عمليات استحواذ عام 2024، إلى جانب تحقيق نمو عضوي عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات.

ورغم تأثیر تقلبات السوق على صافي الأرباح المعلن عنها، بما في ذلك التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، فإن الركائز الأساسية لأعمالها لا تزال متينة ومستقرة مخققة نمو مزوج الرقم.

وقالت مجموعة ملتیبلاي إن الإيرادات قد ارتفعت 56 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة حاجز 2 مليار درهم، ومدفوعة بنمو عضوي مزدوج الرقم عبر جميع القطاعات الرأسية (+10 بالمئة على أساس سنوي)، والتأثير الكامل خلال العام لشركة "ميديا 247" التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج كل من "باك لايت ميديا" و"ذا جرومينج كومباني هولدينج" و"إكسلنس بريمير للاستثمار" في العمليات المالية للمجموعة.

وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي عند 47 بالمئة، مما يعكس التغير في مزيج الإيرادات داخل قطاع الإعلام، بالإضافة إلى دمج "إكسلنس بريمير للاستثمار" ضمن قطاع التنقل.

كما أسهمت عوائد الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى، بما في ذلك دخل الأرباح، بأكثر من مليار درهم في صافي الأرباح.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها برصيد نقدي ونقد مكافئ قدره 2 مليار درهم، وسيولة إضافية بنحو 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات والنمو المستقبلي، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها لاستراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، مما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية، وتجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في 3 عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة.

وتركز المجموعة في محفظتها التشغیلیة الأساسیة على تعزيز التكامل وتحقیق التآزر بين الشركات ضمن كل قطاع، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءات التشغيلية.

وفي إطار ذراع "ملتیبلاي+"، أغلقت محفظة السوق العامة العام عند تقييم بلغ 32 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 15 مليار درهم. وعلى الرغم من تأثیر تقلبات السوق على القیمة العادلة لبعض الأصول، إلا أن الأداء العام للمحفظة لا یزال قويا، مع استمرار الإمكانات الواعدة للاستثمارات المستهدفة على المدى الطويل.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس الإدارة: "شكل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع الاستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي، حيث واصلنا تسريع وتيرة نمو أعمالنا، وحققنا نمواً مزدوج الرقم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، الأمر الذي عزز من حضورنا الفاعل في المشهد الاستثماري. وبينما نوظف أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم الاستفادة منها. سنواصل في مجموعة ملتيبلاي خلال عام 2025 وما بعده ترسيخ نهجنا الاستثماري القائم على القيمة لتحقيق أفضل العوائد وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأمد لاقتصاد أبوظبي، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة".

كما علقت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة على نتائج الشركة قائلة: "عزز الأداء القوي لمجموعة ملتيبلاي، مدعوماً بالمؤشرات الرئيسية والاستحواذات الثلاثة التي أنجزت خلال عام 2024، من مكانتنا الرائدة في قطاعات التنقل، والإعلام، والجمال. وحققت المجموعة نمواً 56 بالمئة في الإيرادات السنوية، متجاوزة حاجز ملياري درهم، وذلك بفضل النمو القوي عبر مختلف القطاعات، مما أدى إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة 15 بالمئة إلى 1.9 مليار درهم. كما كان 2024 عاماً بارزاً على صعيد تعزيز الكفاءة التشغيلية".

وأضافت: "نجحنا في تحقيق مكاسب تشغيلية بقيمة 50 مليون درهم. وتتسم كذلك ميزانيتنا العمومية اليوم بالقوة والكفاءة المالية، مع أكثر من ملياري درهم في شكل سيولة نقدية وما يعادلها، إلى جانب قدرة استثمارية تصل إلى 4 مليارات درهم لدعم النمو المستقبلي. نؤكد التزامنا بمواصلة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق حضورنا العالمي لترسيخ مكانتنا شركة قادرة على مواكبة تطورات المستقبل وتحقيق النمو والنجاح في بيئته المتغيرة".