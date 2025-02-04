وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن قيمة الصكوك وشروط الطرح سيتم تحديدها "بناء على ظروف السوق".

وتوقع البيان إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وأن يتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وعينت معادن كلا من سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وبنك إتش.إس.بي.سي، والراجحي المالية، وبي.إن.بي باريبا، وجي.آي.بي كابيتال، وجيه.بي مورجان للأوراق المالية، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد مدراء رئيسيين للطرح المحتمل.