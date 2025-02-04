وتراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي على الرغم من تعليق واشنطن خطوة فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق. كما انخفض اليورو، إذ وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أيضا هدفا متوقعا للرسوم الجمركية الأميركية.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (0501 بتوقيت غرينتش).

وردت بكين بفرض رسوم جمركية تدخل حيز التنفيذ يوم 10 فبراير على واردات أميركية مثل السيارات والمعدات الزراعية وشحنات الطاقة.

وأثار ذلك مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية عالمية واسعة وربما طويلة الأمد، والتي كانت هدأت بعض الشيء الليلة الماضية في أعقاب اتفاقين أبرمهما ترامب في اللحظة الأخيرة مع أوتاوا ومكسيكو سيتي.

وبحسب وكالة رويترز، قال جاري نج، المحلل الاقتصادي في ناتيكسيس "على عكس كندا والمكسيك، من الواضح أنه من الصعب على الولايات المتحدة والصين الاتفاق على ما يطلبه ترامب اقتصاديا وسياسيا".

وتابع "التفاؤل السابق في السوق إزاء التوصل لاتفاق سريع لا يزال يبدو غير مؤكد. وحتى إذا تمكنت الدولتان من الاتفاق على بعض المسائل، فمن الممكن أن نرى استخدام أداة الرسوم الجمركية بشكل متكررة، وهو ما قد يشكل مصدرا رئيسيا لتقلبات السوق هذا العام".

وانخفض اليوان الصيني بنحو 0.3 بالمئة إلى 7.3213 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية لكنه ابتعد عن المستوى القياسي المتدني الذي بلغه خلال الليل عند 7.3765 يوان. ولن يكون هناك تداول رسمي لليوان قبل غد الأربعاء، إذ لا تزال الأسواق في البر الرئيسي مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6186 دولار، لكن هذا أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله أمس الاثنين عند 0.60886 دولار، وهو الأضعف في ما يقرب من خمسة أشهر.

وسجلت تلك العملات، إلى جانب الدولار الكندي والبيزو المكسيكي واليورو، ارتفاعا حادا خلال الليل بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الموافقة على تعزيز جهود الرقابة على الحدود استجابة لطلب ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وتهريب المخدرات، مما أدى إلى تأجيل لمدة 30 يوما على فرض رسوم جمركية 25 بالمئة.

وهبط الدولار الكندي 0.4 بالمئة إلى 1.4485 مقابل نظيره الأميركي، الثلاثاء، عقب انتعاش حاد من المستوى المتدني البالغ 1.4792 دولار كندي أمس الاثنين، وهو الأضعف منذ عام 2003.

وانخفض البيزو بنحو 0.4 بالمئة إلى 20.4100 مقابل الدولار، لكنه أعلى بكثير من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا المسجل في الجلسة السابقة عند 21.1882.

ونزل اليورو 0.4 المئة إلى 1.0297 دولار، بعد تعافيه من أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 البالغ 1.0125 دولار أمس الاثنين.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة أيضا إلى 1.24047 دولار، على الرغم من إشارة ترامب إلى أن بريطانيا ربما تُعفى من الرسوم الجمركية.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 155.24 ين.