وقالت الوزارة إنها قررت فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأميركية وبنسبة 10 بالمئة على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

وأضاف بيان الوزارة أن "الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية.. إنها ليست فقط غير مفيدة في حل مشكلاتها، لكنها تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري المعتاد بين الصين والولايات المتحدة".

يذكر أن قرار الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الصين سيدخل حيز التطبيق اليوم، مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع معاقبة الرئيس دونالد ترامب الصين لعدم وقف تدفق المخدرات غير المشروعة.

في حين يعتزم ترامب إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحيتها، قالت الإدارة العامة لتنظيم السوق الصينية الثلاثاء أنها ستجري تحقيقا في احتمال انتهاك شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة غوغل لقوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار. وفي حين لم يشر البيان إلى موضوع الرسوم الأميركية الجديدة المقرر فرضها على المنتجات الصينية اليوم، فإنه جاء بعد دقائق من بدء تطبيق هذه الرسوم.

وإلى جانب الرسوم الإضافية التي قررت الصين فرضها على المنتجات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة اليوم وضع قيود على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية النادرة ومنها التنجستين والتيلرويوم والبييموث والموليبدنيوم والإنديوم بصورة فورية.

وقال البيان إن الحد من تصدير هذه المعادن ومنها التنجستين يستهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد، مضيفا أن قيود التصدير ستضمن أيضا أمان واستقرار سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية في الوقت نفسه.

وفي ديسمبر الماضي صعدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا والسلاح، ردا على قرار حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت إنه تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن بكين ستفرض أيضًا ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.

وتستخدم هذه المعادن في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءا من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية. في الوقت نفسه فإن صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة تراجعت بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أدرجت وزارة التجارة الصينية شركتين أميركيتين ضمن القائمة السوداء للكيانات غير الموثوق بها، وهي بي.في.إتش غروب التي تمتلك العلامتين التجاريتين كالفن كلاين وتومي هيلفيجر، وشركة ألومينا للتكنولوجيا الحيوية التي تمتلك مكاتب في الصين. وتحظر الصين على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بأي أنشطة تتعلق بالاستيراد والتصدير مع الصين ولا إقامة استثمارات جديدة فيها.

وخلال فترة ولايته الأولى في 2018، بدأ ترامب حربا تجارية ضروس استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأميركية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

وقال أمس الاثنين "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".