وقالت مجموعة "مدن القابضة" في بيان، إن هذا الاستحواذ على "أرينا" سيسهم في تعزيز مكانة "مدن" الرائدة في عالم الفعاليات العالمية، حيث سيزيد بشكل كبير من قدراتها الحالية ويرسخ حضورها في أكثر من 10 دول تعمل فيها شركة أرينا، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" إن الاستحواذ على شركة "أرينا" وإضافتها إلى محفظة أعمال "مدن القابضة" يعد خطوة إستراتيجية محورية تساهم في تعزيز مكانتها العالمية وتنويع محفظتها وتوسيع نطاق خدماتها في مجال الفعاليات والأحداث العالمية.

وأضاف أن خبرة "أرينا" الواسعة، باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات في أكبر الفعاليات العالمية في أسواق مثل أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ستسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية "مدن" للانتشار عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن استحواذ "مدن القابضة" على مجموعة "أرينا" يعكس التزامنا بتطوير محفظة متكاملة وأكثر كفاءة، وتوسيع استراتيجيتنا لتعزيز التكامل بين الأصول التشغيلية وتعظيم الفوائد المشتركة.

وشهدت مجموعة "أرينا" نمواً ملحوظاً تحت مظلة الشركة العالمية القابضة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يتيح لمجموعة "مدن القابضة" توظيف إمكاناتها المتنامية في قطاع البنية التحتية المؤقتة وهياكل الفعاليات لتقديم حلول ذات قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والعالمية..ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذبحلول الربع الأول من عام الجاري 2025.