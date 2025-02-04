وقالت الشركة في بيان على موقع السوق، إنها شهدت نموا مستمرا وارتفاعا ملموسا في مستويات الأداء مرسخة مكانتها الرائدة في هذا القطاع الصناعي، مستندة إلى معدلات إنتاج عالية، وشبكة تسوية دولية قوية، واستخدامها لأحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة ذات المستوى العالمي لابتكار وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء المتزايدة.

واستمرت "بروج" في التركيز على تحقيق نسب أرباح متميزة قياسا إلى نظيراتها من الشركات العالمية المنافسة في القطاع، وذلك من خلال تحقيقها هامشا ربحيا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41 بالمئة لعام 2024.

كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.10 مليار درهم (حوالي 2.48 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4 بالمئة إلى 22.13 مليار درهم، (6 مليارات دولار).

ومن خلال تميزها التشغيلي، سجلت الشركة إنتاجا قياسيا بلغ 5.2 مليون طن، مدفوعا بمعدلات استخدام استثنائية للبولي إيثيلين بلغت 110 بالمئة و98 بالمئة للبولي بروبيلين. كما وصلت أحجام مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطالق وهو 5.3 مليون طن، مدعومة بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها "بروج" في الأسواق عالية النمو في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى علاقات الشركة القوية مع العملاء من خلال شبكتها الدولية التي تضم 14 مكتبا للمبيعات والتسويق.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "حققنا نمواً كبيراً في العوائد في عام 2024 مع حفاظها على معدل ربح قوي على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع البتروكيماويات العالمي. ويساهم هذا الإنجاز المهم في ترسيخ مكانتنا المالية والتشغيلية القوية، وتعزيز دورنا في هذا القطاع. كما سيعمل مشروع التوسعة الاستراتيجي بروج 4 على زيادة حجم إنتاج الشركة بنحو الثلث بما يعزز قدراتنا الابتكارية، ويقود إلى زيادة نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية. كما نقوم أيضاً بتنفيذ برنامج شامل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يساهم بالفعل في تعزيز الإنتاجية وسيساعدنا على إعادة صياغة عملياتنا التشغيلية في السنوات القادمة. ومع تحقيق بروج نتائج متميزة في مختلف مجالات ومراحل أعمالها، يسعدنا الإعلان عن عزمنا الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للسنة المالية 2025، وهو ما يمثل عائداً حالياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3 بالمئة. ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو المتسارع، تحافظ الشركة على التزامها بتوفير عوائد جذابة للمساهمين خلال السنوات المقبلة".

وتعد منتجات "بروج" المتميزة مُمكّناً رئيساً لتحقيق عوائد مالية ملموسة. كما حققت الشركة علاوات سعرية عالية خلال عام 2024 بلغت 727 درهماً (198 دولاراً) للطن الواحد من البولي إيثيلين بما يتماشى مع توجيهات الإدارة خلال دورة السوق، و551 درهماً (150 دولاراً) للطن الواحد من البولي بروبيلين متجاوزة التوجيهات الخاصة بالدورة السابقة.

وارتفعت مستويات الكفاءة في كافة أنحاء الشركة عبر إدارتها المتميزة للتكاليف، وبرنامجها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومكاسبها المتواصلة من برنامج تعزيز القيمة الناجح الذي اكتمل في عام 2023.

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة واحد بالمئة على أساس ربع سنوي و15 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.22 مليار درهم (331 مليون دولار)، مع ارتفاع الإيرادات إلى 5.95 مليار درهم (1.62 مليار دولار)، بزيادة واحد بالمئة على أساس ربع سنوي و8 بالمئة على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي و3 بالمئة على أساس ربع سنوي، وظل إجمالي الإنتاج ثابتاً على أساس سنوي عند 1.3 مليون طن.

ارتفعت الأرباح المعدلة للشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار). كما عززت "بروج" مكانتها وريادتها في هذا القطاع الصناعي من خلال

كما بلغ التحويل النقدي لدى الشركة مستوى قوياً عند 88 بالمئة مع تحقيقها تدفقاً نقدياً حراً معدلاً من الأنشطة التشغيلية بشكل جيد بلغ 2.10 مليار درهم (572 مليون دولار)، بزيادة قدرها 9 بالمئة على أساس سنوي.

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ارتفع صافي أرباح الشركة لعام 2024 بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 4.55 مليار درهم (1.24 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 9.10 مليار درهم (2.48 مليار دولار).

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 22.13 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما تحسنت التكاليف بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 15.05 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

شكلت منتجات الشركة من الحلول عالية القيمة والمخصصة لقطاع البنية التحتية نسبة 40 بالمئة من إجمالي المبيعات في عام 2024، مما يؤكد على مكانة "بروج" القوية في هذا القطاع الرئيسي عالي القيمة. وقد حافظ سوق آسيا والمحيط الهادئ سريع النمو على مكانته باعتباره الوجهة الأولى لمنتجات "بروج" المخصصة للتصدير، حيث استحوذ هذا السوق على 63 بالمئة من إجمالي أحجام مبيعات الشركة لكل من الربع الرابع والعام بأكمله.

وفي عام 2024، استجابت "بروج" للطلب العالمي المتزايد على منتجاتها المستدامة والمتينة من خلال إطلاقها تسع منتجات مبتكرة لخدمة العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التغليف المطور والبنية التحتية والرعاية الصحية وإعادة التدوير بعد الاستهلاك. وقد تم تصميم هذه الحلول الجديدة لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة مثل تغير المناخ وهدر الغذاء والحصول على المياه النظيفة، مما يعزز التزام "بروج" بتحقيق أثر بيئي ومجتمعي إيجابي في الوقت الذي تواصل فيه تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها.

القوة المالية لشركة "بروج" تمكنها من توزيع أرباح ثابتة وجذابة

تستند "بروج" إلى أساسيات مالية قوية من خلال أدائها المتميز ونموها المتسارع وقدرتها على توليد النقد بشكل قوي وتأمين السيولة.

وفي هذا السياق، جددت إدارة الشركة تأكيد عزمها على توزيع أرباح نهائية قدرها 7.94 فلس للسهم الواحد وذلك في شهر أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

قد وزعت الشركة حتى الآن أرباحاً بقيمة 10.74 مليار درهم (2.9 مليار دولار) منذ الاكتتاب العام الأولي لأسهمها في عام 2022 وبما يتماشى مع التزامها بتوفير القيمة وتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.

كما حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً ومعدلاً من الأنشطة التشغيلية للعام بأكمله بقيمة 8.49 مليار درهم (2.31 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بتحقيقها معدل تحويل نقدي مرتفع بنسبة 93 بالمئة في عام 2024. ولا تزال "بروج" تحتفظ بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل صافي الدَيْن/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.1 مرة حتى 31 ديسمبر 2024، مدعومة بسداد 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من الديون على مدار العام.