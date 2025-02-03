وهبطت أيضا صادرات الغاز الطبيعي المسال 10 بالمئة على أساس شهري.

وتواجه روسيا صعوبات في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في مواجهة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب الصراع في أوكرانيا. وتم تجميد مصنعها الجديد‭ ‬(أركتيك إل.إن.جي 2) للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي فعليا بسبب عجزها عن إيجاد مشترين بسبب العقوبات الغربية.

وأظهرت البيانات أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا انخفضت 17.6 بالمئة على أساس سنوي و22 بالمئة عن ديسمبر إلى 1.4 مليون طن.

وخفض مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال المملوك لشركة نوفاتيك صادراته في يناير بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.7 مليون طن. وتراجعت إمداداته إلى أوروبا بنحو الخمس في الشهر الماضي إلى 1.2 مليون طن من 1.5 مليون‭ ‬طن في يناير وديسمبر.

وصدّر حقل سخالين-2، الذي تديره شركة غازبروم، 960 ألف طن من الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ في يناير، وذلك بزيادة ثمانية بالمئة عن الشهر نفسه في 2024.