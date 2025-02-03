سجل الدولار مكاسب واسعة النطاق، إذ لامس اليورو أيضا أدنى مستوى في أكثر من عامين، في حين هبط الفرنك السويسري، الذي عادة ما يكون ملاذا آمنا، إلى أضعف مستوى منذ مايو.

ومثلما تعهد ترامب الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، ورسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين نهاية الأسبوع الماضي، ووصفت واشنطن هذه الرسوم بأنها ضرورية للحد من الهجرة والإتجار بالمخدرات.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت غرينتش) غدا الثلاثاء.

وتعهدت كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور باتخاذ إجراءات للرد على تحركات واشنطن، وقالت الصين إنها ستعترض على الرسوم التي فرضها ترامب لدى منظمة التجارة العالمية.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "المفاجأة بالنسبة للأسواق... هي أن كندا والمكسيك ردتا على الفور وأن آخرين، أي الصين والاتحاد الأوروبي، قد يحذون حذوهما، مما يؤدي إلى انكماش حاد في التجارة العالمية".

وأضاف "وكان تاريخ بدء فرض الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين في الرابع من فبراير أسرع بكثير مما توقعه كثيرون".

وارتفع الدولار 0.34 بالمئة إلى 7.34 يوان في السوق الخارجية بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.3765 يوان. وتظل الأسواق في الصين مغلقة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، وستستأنف التداول يوم الأربعاء.

وانخفض البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات إلى 21.2882 مقابل الدولار الأميركي، وجرى تداوله في أحدث المعاملات متراجعا 2.3 بالمئة إلى 21.1540، في حين تراجع الدولار الكندي إلى 1.4792 مقابل الدولار الأميركي، وهو مستوى غير مشهود منذ 2003. وهبط الدولار الكندي في أحدث معاملات واحدا بالمئة إلى 1.4689 مقابل الدولار.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته في خمس سنوات، كما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022. وغالبا ما تُستخدم عملتا أستراليا ونيوزيلندا كبديلين سائلين لليوان الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية اليوم.

هبط اليورو 2.3 بالمئة إلى 1.0125 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وذلك في ظل استعداد المستثمرين لفرض إدارة ترامب رسوما جمركية على أوروبا. وانخفضت العملة الموحدة 1.16 بالمئة إلى 1.0242 دولار.

وقال ترامب في مطلع الأسبوع إن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ستمضي قدما، لكنه لم يذكر موعد ذلك

وارتفع الدولار بنحو 1.1 بالمئة إلى 0.9210 مقابل الفرنك السويسري، وهو أعلى مستوياته منذ مايو الماضي، قبل أن يجري تداوله عند 0.9165 فرنك. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2312 دولار. وكانت العملة اليابانية أكثر تماسكا، إذ ظلت دون تغير تقريبا عند 155.23 ين مقابل الدولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأدى هذا إلى ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 109.48. وسجل المؤشر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، سجلت عملة بتكوين 95660 دولارا، لتتراجع إلى ما دون 100 ألف دولار مسجلة أدنى مستوياتها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وهبطت عملة إيثر بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر وجرى تداولها في أحدث تعاملات عند 2593.15 دولار.