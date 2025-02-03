تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في التداولات المبكرة، بنسبة 1.6 بالمئة ليصل إلى 7826 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 21395 نقطة.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 8565 نقطة.

ومن المتوقع أن تتجه الأسهم الأميركية إلى الانخفاض، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 44152 نقطة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 5977 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 2.7 بالمئة ليغلق عند 38520 نقطة، مسجلا أسوأ أداء يومي في 4 أشهر.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / ايه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 8379 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 2457 نقطة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة أقل من 0.1 بالمئة ليصل إلى 20217 نقطة، فيما تم إغلاق التداولات في شنغهاي بسبب عطلة.

وقال محللون إن الأسواق الآسيوية تستعد للتقلبات الناجمة عن تصعيد محتمل للحرب التجارية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأميركية، مع نهاية تداولات الجمعة الماضي، حيث سجلت المؤشرات أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.3 بالمئة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8 بالمئة.

وفي سوق الطاقة، صباح الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.76 دولار ليصل إلى 74.3 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 1.01 دولار ليصل إلى 76.7 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، الاثنين، تسببت هذه الرسوم الجمركية الجديدة في ارتفاع الدولار، فقد ارتفع مقابل الين الياباني، ليصل إلى 155.41 ين ياباني من 155.18 ين، فيما تراجع سعر اليورو إلى 1.0250 دولار من 1.0363 دولار.

كما سجلت العملات المشفرة الاثنين تراجعا نتيجة مخاوف المستثمرين من هذه الأصول التي يقومون بتسييلها لتعويض خسائرهم في الأسواق الأخرى التي تواجه صعوبات بعد اعلان ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد نفذ السبت تهديداته بفرض رسوم جديدة على الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين للولايات المتحدة، بنسبة 25 بالمئة على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك و10 بالمئة إضافية على تلك المفروضة أصلا على المنتجات الصينية.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وأعلن دونالد ترامب أنه سيتباحث صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع حكومة المكسيك. لكنه ذكر أنه يستطيع بسهولة إضافة رسوم جمركية جديدة ردا على الإجراءات الانتقامية التي أعلنتها أوتاوا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن ترودو السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأميركية.