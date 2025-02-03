وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إن لوريال باعت 29.6 مليون سهم من أسهم سانوفي بسعر 101.5 يورو للسهم الواحد، لتنخفض حصتها في سانوفي إلى 7.2 بالمئة من رأسمالها و13.1 بالمئة من حقوق التصويت في الجمعية العمومية لشركة الأدوية.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن سعر الصفقة يقل بنسبة 2.8 بالمئة عن سعر سهم سانوفي في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وقالت لوريال إن الصفقة تعزز ميزانيتها في أعقاب سلسلة صفقات الاستحواذ التي نفذتها مؤخرا، مع تنويع مصادر تمويلها.

من ناحيتها، قالت سانوفي إن إعادة شراء أسهمها من لوريال جزء من برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أعلنته في الأسبوع الماضي.