وانخفض نيكي بنسبة 2.66 بالمئة إلى 38520.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 17 يناير. كما سجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ 30 سبتمبر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.45 بالمئة إلى 2720.39 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وقرر ترامب فرض رسوم جمركية بواقع 25 بالمئة على السلع القادمة من كندا والمكسيك و10 بالمئة على الواردات الصينية اعتبارا من غد الثلاثاء. وتعهدت كندا والمكسيك باتخاذ إجراءات ردا على هذه الخطوة، فيما قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم التي فرضها ترامب أمام منظمة التجارة العالمية.

وقال كينتارو هاياشي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "انخفضت الأسهم اليابانية وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، والتي تشمل مخاوف من أن تكون الصادرات اليابانية هدفا محتملا لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في المستقبل".

وأضاف لوكالة رويترز: "إذا ارتفعت الأسعار أيضا في الولايات المتحدة وزادت قوة الدولار، فإن العوائد سترتفع. وقد يؤثر ذلك على السياسة النقدية في اليابان".

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات إذ خسر سهم تويوتا موتور خمسة بالمئة، مما دفع المؤشر توبكس للتراجع. كما تراجع سهم هوندا موتور بنسبة 7.2 بالمئة وسهم نيسان موتور بنسبة 5.63 بالمئة.