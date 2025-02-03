وأظهر تقرير المؤسسة تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال يناير إلى 50.1 نقطة، مقابل 50.5 نقطة خلال ديسمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتعكس وتيرة النمو منذ ديسمبر اتجاه الطلبات الجديدة.

ووفقاً لأعضاء لجنة المسح، فإن زيادة الأعمال الجديدة، مدفوعاً بتحسن الطلب الأساسي وزيادة الجهود الترويجية، دعمت ارتفاع الإنتاج. كما أشار بعض المصنعين إلى أن رغبة العملاء في تكوين مخزونات دعمت نمو تدفقات العمل الجديدة.

في الوقت نفسه فإن الطلبيات الجديدة جاءت بشكل أساسي نتيجة تحسن الطلب المحلي، في حين تراجعت طلبات التصدير بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي.

وبفضل تحسن الطلب وتوقعات تحسن النمو وسط توقعات بزيادة جهود تطوير الأعمال والسياسات الحكومية الصينية الداعمة، تحسنت المعنويات بين شركات التصنيع الصينية في بداية العام.