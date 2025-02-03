وقالت وزيرة المالية الكويتية نورة سليمان الفصام في بيان صحفي إن عجز الميزانية الجديدة المتوقع يزيد بنسبة 11.9 بالمئة عن نظيره في الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.

وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته أمانته العامة على موقعها إن ميزانية 2025-2026 تتضمن إيرادات متوقعة قدرها 18.231 مليار دينار (حوالي 58.34 مليار دولار) ومصروفات 24.538 مليار دينار (نحو 78.5 مليار دولار).

وتحتاج الميزانية لإقرارها لموافقة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقال مجلس الوزراء في بيانه إنه قرر الموافقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالميزانية تمهيدا لرفعها للأمير.

وأعلنت الفصام أن الميزانية الجديدة تم بناؤها على أساس 68 دولارا لمتوسط سعر برميل النفط، وبإيرادات نفطية متوقعة قدرها 15.3 مليار دينار وإيرادات غير نفطية 2.92 مليار دينار.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة المرتبات والدعوم بلغت 79.5 بالمئة من إجمالي المصروفات المتوقعة في الميزانية الجديدة، في حين تبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 9.1 بالمئة وباقي المصروفات 11.4 بالمئة.