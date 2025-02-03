تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2784.84 دولار للأونصة (الأوقية). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2825.80 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك وبنسبة 10 بالمئة على واردات الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وردت كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25 بالمئة على الواردات الأميركية، الأمر الذي ينذر باضطراب اقتصادات البلدان الثلاثة، في حين قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم الجمركية الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها.

وتأثر الذهب سلبا أيضا بفعل جني مكاسب بعد تجاوز الأسعار مستوى 2800 دولار للأونصة لأول مرة في الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2817.23 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 30.94 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 967.20 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1003.26 دولار للأونصة.