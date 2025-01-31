وقالت الشركة في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها حققت ارتفاعا في صافي الأرباح السنوية بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.406 مليار درهم (حوالي 383 مليون دولار)، مقارنة مع 780 مليون درهم كان قد سجلتها في 2023.

وعزت "إن إم دي سي إنيريجي" سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى الأداء التشغيلي القوي والتوسع الاستراتيجي في مشاريع جديدة محليا وعالميا.

وقالت إن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 82 بالمئة، مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 14.44 مليار درهم.

وسجلت أرباح السهم الواحد قفزة كبيرة وصلت إلى 82 بالمئة، كما بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 بالمئة خلال عام 2024.

كما نجحت الشركة في تسجيل معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ صافي الربح 502 مليون درهم، بزيادة قدرها 35 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

وقالت الشركة في بيانها، إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 57 بالمئة إلى 4.7 مليار درهم في الربع الأخير مسجلا مستوى غير مسبوق.

كما اقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 700 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ما يعادل توزيعات نقدية بقمية 14 فلسا لكل سهم.

علما أن نسبة التوزيع البالغة 50 بالمئة تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.