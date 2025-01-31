وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، اشترى الأجانب أسهما يابانية الأسبوع الماضي بصافي 753 مليار ين (4.87 مليار دولار) في أكبر موجة شراء صافية أسبوعية منذ 12 أكتوبر 2024.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن القطاع الخاص سيستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مما رفع سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية، التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 16 بالمئة وعزز الطلب عبر قطاع التكنولوجيا بشكل عام ودعم المؤشر نيكي بنحو 3.85 بالمئة، بحسب بيانات رويترز.

غير أن المؤشر خسر 0.65 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قاد تزايد الاهتمام بنموذج شركة ديب سيك الصينية منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي لموجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعدل بالرفع توقعاته للتضخم مما يؤكد ثقته في أن زيادة الأجور ستبقي التضخم مستقرا عند نسبة الاثنين بالمئة المستهدفة.