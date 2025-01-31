وذكرت نوفارتيس في إفصاح تنظيمي، أن صافي الدخل في الربع الأخير تراجع بـ 67 بالمئة إلى 2.82 مليار دولار من 8.48 مليار دولار. وانخفضت الأرباح للسهم إلى 1.42 دولار من 4.14 دولار العام السابق.

واشتملت نتائج العام السابق على صافي دخل بقيمة 5.84 مليار دولار من العمليات المتوقفة في ساندوز.

وعلى أساس العمليات المستمرة، نما صافي الدخل بواقع 7 بالمئة إلى 2.82 مليار دولار من 2.64 مليار دولار العام السابق، وارتفعت الأرباح للسهم بواقع 10 بالمئة إلى 1.42 دولار من 1.29 دولار في العام السابق.

وبلغ صافي الدخل الأساسي 3.93 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم مقارنة بـ 3.13 مليار دولار أو 1.53 دولار للسهم قبل عام.

ونما صافي المبيعات في الربع الأخير بواقع 15 بالمئة إلى 13.15 مليار دولار من 11.42 مليار دولار. وارتفعت المبيعات بواقع 16 بالمئة بأسعار العملة الثابتة .