وقال مكتب العمل الاتحادي الجمعة إن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في يناير.

وذكر المكتب أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 11 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.88 مليون.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 14 ألفا.

غير أن معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع قليلا إلى 6.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن يستمر عدد العاطلين عن العمل في الزيادة هذا العام ليتجاوز حاجز الثلاثة ملايين لأول مرة منذ 10 سنوات في بداية عام 2025 في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة.

وأضاف مكتب العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 632 ألفا في يناير انخفاضا بنحو 66 ألف وظيفة عن العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

ووفقا للبيانات، ارتفع معدل البطالة بنحو 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 6.4 بالمئة.