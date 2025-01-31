وصعد نيكي 0.15 بالمئة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ومع ذلك، انخفض المؤشر واحدا بالمئة خلال الأسبوع، في رابع انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 2788.66 نقطة الجمعة.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.33 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وقفز سهم فوجيكورا أربعة بالمئة وهي شركة لتصنيع الألياف التي تستخدمها مراكز البيانات وتعد مقياسا للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقال كينتارو هاياشي، المحلل البارز في دايوا للأوراق المالية "كانت مكاسب الأسهم اليابانية محدودة مع ارتفاع الين وقلق السوق أيضا بشأن سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الشركات اليابانية".

وقال ترامب إنه سيفرض اعتبارا من الأول من فبراير شباط رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك.

والين في طريقه لتحقيق أفضل بداية شهرية له هذا العام منذ عام 2018 اليوم الجمعة، بدعم من توقعات ترجح أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما تتجه بنوك مركزية كبرى حول العالم إلى التيسير النقدي.

ويميل ارتفاع العملة اليابانية إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم إن.إي سي 18 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر توقعات أرباحها التشغيلية السنوية.

لكن سهم شركة هينو موتورز لصناعة الشاحنات هوى 12 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر على نيكي.