وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة نحو 9.9 مليار درهم بزيادة 12 بالمئة في عام 2024.

وسجل بنك المشرق، المدرج في سوق دبي المالي، إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32 بالمئة.

وقال البنك في بيان، إن صافي دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي بالرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 63 بالمئة على أساس سنوي إلى 5 مليار درهم، انعكاساً للتركيز على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع.

كما سجل بنك المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له.

وشهدت القروض نمواً قوياً بنسبة 18 بالمئة في عام 2024 وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء، فيما ارتفعت ودائع العملاء من الأفراد والشركات لتصل إلى 161 مليار درهم، ومثلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية لعملاء الخدمات المصرفية 66 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11 بالمئة إلى 267 مليار درهم، مدفوعاً بنمو القروض للأفراد والشركات.