وقالت الشركة في بيان على موقع السوق، إن المشترين الإماراتيين شكلوا نسبة 28 بالمئة من إجمالي المبيعات، في حين مثل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 72 بالمئة، وتصدرت جنسيات الإمارات والأردن والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين.

كما شكل المشترون تحت سن 45 عاما نسبة 65 بالمئة، بينما بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 57 بالمئة من المبيعات، بحسب بيان الشركة.

يشار إلى أن المجمع السكني "منارة ليفنج 3" يضم 400 منزل، ويقدم مرافق ترفيهية ومجموعة من الخيارات الفاخرة، بما في ذلك مساحات خارجية ومرافق مجتمعية.

وعزت الدار العقارية هذا الإقبال الكبير إلى جاذبية جزيرة السعديات كونها أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، والتي تلقى رواجا واسعا على الصعيدين المحلي والدولي.