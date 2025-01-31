وكشفت الشركة عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم (حوالي 172.15 مليون دولار) لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.

وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالي الرائد في المنطقة.

وشهد السوق خلال العام ثلاث اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة "طلبات" الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم لهذا العام.

وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 5,158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.

كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023.

وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5 بالمئة، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5 بالمئة ليصل إلى 107 مليارات درهم.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الخميس، تمت مناقشة النتائج السنوية وتم اعتمادها تمهيداً لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2 بالمئة من رأس المال، و97 بالمئة من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي تعد إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، حيث عزز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.

وأضاف أنه بعد كل ما حققناه من إنجازات، بدءاً من الاكتتابات العامة الأولية التي حققت عوائد قياسية، إلى نشاط التداول القوي، وإطلاق المنتجات المبتكرة وتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب، سيستمر تركيزنا على جذب رؤوس الأموال العالمية والاحتفاظ بها لتحقيق قيمة مستدامة لكافة الجهات المعنية.

وساهم الدخل التشغيلي بمبلغ 353.1 مليون درهم من الإيرادات الموحدة، فيما ساهمت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 279.2 مليون درهم.

وبلغ إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة 223 مليون درهم، مقارنة مع 217.9 مليون درهم خلال عام 2023.

وتعليقاً على إنجازات السوق خلال عام 2024، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن هذا العام شكل نقطة تحول مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء، ونجحنا من خلال البنية التحتية المبتكرة لسوق دبي المالي ومبادراتنا المتنوعة، في ترسيخ مكانة السوق الرائدة في طليعة الأسواق المالية، ما عزز الدور الريادي لمدينة دبي كوجهة عالمية رئيسية للنشاط المالي.

وأضاف أن إنجازات عام 2024 تعكس مستوى التطوّر والنمو في الأسواق المالية بدبي، ويساهم نجاح الاكتتابات البارزة التي شهدناها في عام 2024، إلى جانب زيادة نشاط التداول ومشاركة المستثمرين الأجانب، في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وأعرب عن تطلعه في المرحلة القادمة إلى مواصلة التركيز على بناء سوق مالي يتسم بالشفافية والابتكار لدفع مسيرة النمو المستقبلي، مشيرا إلى أن مشاركة المستثمرين من شريحة الأفراد في سوق دبي المالي شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ساهم قطاع المستثمرين الأفراد بـنسبة 35 بالمئة من إجمالي نشاط التداول خلال العام الماضي، ما يعكس تأثير المستثمرين الأفراد، وهو ما برز بقوة في الاكتتابات الأولية الأخيرة، حيث تمت زيادة الحصص المخصصة للمستثمرين الأفراد استجابةً للطلب القوي، وزادت سبينس حصتها المخصصة للمستثمرين الأفراد من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة، في حين عمدت باركن إلى رفع حصتها من 10 بالمئة إلى 12 بالمئة، وكانت التحسينات التي طبقها سوق دبي المالي لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى فرص الاستثمار من خلال المنصات الرقمية وعمليات الاكتتاب المبسطة من أبرز العوامل التي حفزت هذا النمو الواسع.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ عقد كامل، حيث حقق زيادة بنسبة 27.1 بالمئة مع نهاية ديسمبر 2024، ما يمثل أكبر مكسب سنوي في غضون ثلاث سنوات، وتستمر هذه الزيادة للعام الرابع على التوالي، مؤكدةً ثقة المستثمرين القوية في المنطقة والعالم، إلى جانب البيئة المستقرة في السوق.

واستقطب السوق خلال العام 138,262 مستثمراً جديداً، ما شكّل زيادة قوية بنسبة 120.5 بالمئة مقارنة مع 62,676 مستثمراً جديداً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن 85 بالمئة من المستثمرين الجدد هم من الأجانب، حيث ساهم المستثمرون الأجانب بنشبة 50 بالمئة من إجمالي قيمة التداول في عام 2024 مقارنة مع 47 بالمئة في عام 2023 "بحصة رأسمال بلغت 21 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام.

وشهد السوق زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65 بالمئة مقارنة مع 58 بالمئة في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية السوق العالية بالنسبة لقاعدة متنوعة ومتنامية من المستثمرين. كما شهد سوق دبي المالي عاماً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية، مسجلاً ثلاث عمليات إدراج ناجحة، تنوّعت بين الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وساهمت هذه الاكتتابات في تعزيز نشاط السوق بشكل كبير، حيث جمعت شركات باركن وسبينس وطلبات من خلال اكتتاباتها عوائد إجمالية بقيمة 10.48 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة مقارنة مع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023 والبالغة 1.97 مليار درهم.