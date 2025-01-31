وبلغ صافي دخل الشركة 7.75 تريليون وون (5.4 مليارات دولار) للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 22.2 بالمئة عن 6.34 تريليونات وون في العام السابق له، وفقا لما ذكرته الشركة في تقرير تنظيمي.

وبلغت الأرباح التشغيلية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي 6.49 تريليونات وون، بزيادة قدرها 130 بالمئة عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، وارتفعت المبيعات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 75.78 تريليون وون.

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق، حيث بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي أرباح الشركة 5.69 تريليونات وون، وفقا لاستطلاع أجرته "يونهاب إنفوماكس"، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب.

وحققت أعمال أشباه الموصلات الرائدة للشركة 2.9 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في الربع الرابع، وسجلت مبيعاتها 30.1 تريليون وون.

وقالت سامسونغ إنها أنفقت 10.3 تريليونات وون على البحث والتطوير في الربع الرابع، وسجلت إنفاقا قياسيا بقيمة 35 تريليون وون في عام 2024.

وقفز صافي الأرباح السنوي لعام 2024 بأكمله بنسبة 122.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 35.5 تريليون وون، وتوسع الدخل التشغيلي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 32.7 تريليون وون من 6.6 تريليونات وون.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 16.2 بالمئة إلى 300.9 تريليون وون، وهو ثاني أعلى رقم سنوي بعد تسجيل أعلى مستوى قياسي في عام 2022.