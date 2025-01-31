وأضافت الشركة في بيان أن المشروع مملوك مناصفة بين الشركتين وسيكون مقره أبوظبي.

وذكر البيان "توفر الشركتان رأس مال مبدئيا بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المشروع".

وبموجب الاتفاقية "تتخذ شركة أوريون أبوظبي من سوق أبوظبي العالمي مقرا لها، وتستثمر في شركات التعدين من خلال مجموعة متنوعة من فئات الأصول تشمل شراء الأسهم ومنح القروض والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفقات، إلى جانب اتفاقيات الشراء".

وأشار البيان إلى أن المشروع المشترك "يهدف إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن الأساسية والاستراتيجية في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئيا على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وتأسست القابضة إيه.دي.كيو في 2018 ولديها محفظة متنوعة من الأصول المحلية بما يشمل استثمارات في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والنقل واللوجستيات مثل شركة طيران الاتحاد.

ويدير الصندوق أصولا بقيمة 225 مليار دولار وذلك حتى نهاية يونيو ويستثمر في قطاعات تساعد أبوظبي على تسريع وتيرة خطط لتنويع الأنشطة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وقالت الشركة "من المتوقع أن تستفيد قطاعات الصناعات التحويلية مثل التصنيع والطاقة النظيفة بشكل مباشر من توريد المواد الخام الحيوية من خلال أوريون أبوظبي".

وأضاف البيان "سيصبح المشروع المشترك جزءا من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته القابضة مؤخرا. ويضم هذا القطاع أيضا استثمارات في شركات محلية وعالمية بارزة مثل ألفا ظبي القابضة ومجموعة بليناري" وهي شركة بنية تحتية أسترالية.

وذكر البيان أن المكتب الجديد في أبوظبي سيعزز من الحضور الدولي لشركة "أوريون"، ليرتفع عدد مكاتبها الدولية إلى خمسة مكاتب.

وأشارت الشركة إلى أن فيليب كليج، الذي شغل منصب الشريك الإداري لشركة أوريون، هو الذي سيتولى إدارة هذا المكتب.

وقال حمد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "تحرص "القابضة" (ADQ)، بصفتها مستثمراً على المدى الطويل، على تعزيز عمل الشركات التابعة لها وتمكينها من النجاح والتكيُّف مع التحوُّلات المتسارعة في بيئة الأعمال. ويمثِّل تأسيس (أوريون أبوظبي) خطوة طبيعية في إطار جهودنا الرامية لتمكين شركاتنا من تحقيق أهداف النمو والحصول على الموارد الأساسية بسهولة أكبر.. وكلنا ثقة بأن خبرات أوريون الواسعة وشبكة علاقاتها العالمية ستدعم هذه الشراكة، ونتطلَّع إلى التعاون وتحقيق نجاحات كبيرة لهذا المشروع المشترك".

وقال أوسكار ليونوفسكي، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريون ريسورس بارتنرز": "على مدى العقد الماضي، عقدت أوريون شراكات مع العديد من الشركات الرائدة بهدف تمويل ودعم الإنتاج المستدام للموارد الضرورية لمجتمعاتنا. وبتأسيس (أوريون أبوظبي)، تفتح الشركة المجال لتوسيع نطاق هذا النموذج الناجح إلى الإمارة، والإسهام في تعزيز أمن سلاسل توريد المواد الحيوية، ودعم الجهود العالمية للحدِّ من انبعاثات الكربون، إضافة إلى تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد".

وقال فيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة «أوريون أبوظبي»: "تلتزم شركة (أوريون أبوظبي) بممارسات الاستثمار المسؤول في أهم مشاريع التعدين التي تنتج المواد التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي، مع التركيز على الاتجاهات الكبرى، بما في ذلك التوسُّع الحضري والتنمية المجتمعية والتحوُّل في مجال الطاقة. ونتطلَّع إلى الإسهام في دعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تطوير سلاسل توريد مرنة وقابلة للتكيُّف ودعم الدور المتنامي لدولة الإمارات في الاقتصاد الأخضر العالمي".