وقد تم تعديل النسبة من 0.1 نقطة مئوية، التي أعلن عنها المكتب في التقديرات الأولية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي معدل.

وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متواليين.

وأوضح مكتب الإحصاء أنه على الرغم من ارتفاع الانفاق الخاص والحكومي، فإن الصادرات كانت أقل بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثالث.

ويشار على أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، انكمش لمدة عامين على التوالي، فيما تعد أسوأ فترة انكماش تمر بها ألمانيا منذ أكثر من عقدين.

وكان إجمالي الناتج المحلي قد انكمش خلال عام 2024 بأكمله بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتأثر الاقتصاد الألماني سلبا بتزايد المنافسة من الخارج وزيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وغموض الآفاق الاقتصادية.

وفي تقريرها الاقتصادي السنوي، قللت الحكومة من توقعها لمعدل النمو هذا العام إلى 0.3 بالمئة من 1.1 بالمئة توقعتها من قبل بسبب التوتر التجاري وتنامي أجواء الغموض التي تكتنف المشهد داخل البلاد بسبب الانتخابات المقبلة.

وتوقعت بعض روابط وجمعيات الأعمال تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في 2025 مما يضع ألمانيا على طريق تسجيل الانكماش لثلاث سنوات متوالية للمرة الأولى منذ توحيدها.

وساهم خلاف بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني في انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر تشرين الثاني مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير يتصدر فيها الملف الاقتصادي الأولويات لدى الناخبين.