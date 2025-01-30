وبلغت أرباح السهم الواحد 0.15 يورو مقابل خسائر بمعدل 0.01 يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه زادت مبيعات نوكيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10 بالمئة سنويا إلى 5.98 مليار يورو (حوالي 6.2 مليار دولار)، مقابل 5.42 مليار يورو خلال الربع الأخير من 2023، ومتجاوزة تقديرات المحللين البالغة 5.74 مليار يورو في استطلاع أجرته LSEG.

وزاد مبيعات قطاع معدات البنية التحتية للاتصالات بشدة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بمساهمة من وحدتي نوكيا تكنولوجيز وكلاود أند نتورك سيرفيسز.

من ناحيته قرر مجلس إدارة نوكيا صرف توزيعات نقدية بمعدل 0.14 يورو للسهم الواحد.

وتتوقع نوكيا أرباح تشغيل تتراوح بين 1.9 مليار يورو و2.4 مليارا خلال العام الحالي، ، مقارنة بتقديرات 2.13 مليار يورو بحسب LSEG.

وارتفعت أسهم شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية بنسبة 3 بالمئة في مؤشر ستوكس، في الساعة 0840 بتوقيت غرينتش.