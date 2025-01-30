وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش، متجها لتسجيل مكاسب قياسية للجلسة الثالثة على التوالي.

ومن المحتمل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما سيقلص الفائدة على الودائع إلى 2.75 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023.

وسيأتي القرار المتوقع بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)،الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.8 بالمئة مدعوما بصعود سهم إيه.بي.بي بنسبة 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الهندسة السويسرية عن أرباح الربع الرابع التي جاءت أعلى قليلا من التوقعات.

وقفز سهم بوتشر إندستريز أربعة بالمئة بعد إعلان نتائجها الفصلية.

وواصل مؤشر قطاع التكنولوجيا مكاسبه، وارتفع بنسبة 0.6 بالمئة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل لتصنيع معدات الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.3 بالمئة وسهم شركة شنايدر إلكتريك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.4 بالمئة.

على الجانب الآخر، هوى سهم دويتشه بنك ستة بالمئة بعد أن سجلت نتائج أكبر بنك في ألمانيا تراجعا أكبر من المتوقع في الربع الرابع.

وهوى أيضا سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس، وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق في أوروبا، ستة بالمئة بعد أن توقعت الشركة انخفاض المبيعات بشكل أكبر في الربع الأول من عام 2025.