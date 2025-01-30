وأعلن "دويتشه بنك" المدرج في بورصة فرانكفورت الخميس، أنه سجل أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو (حوالي 5.5 مليار دولار)، بتراجع قدره 7 بالمئة مقارنة بعام 2023. وكان ذلك أقل مما توقعه المحللون.

وتراجعت الأرباح السنوية المستحقة للمساهمين بنسبة 36 بالمئة إلى 2.7 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، بعد أن استفاد "دويتشه بنك" من تأثير ضريبي بقيمة مليارات اليورو في عام 2023.

ورغم التراجع، من المتوقع أن يرتفع توزيع الأرباح من 45 سنتا إلى 68 سنتا للسهم. وأعلن دويتشه بنك أيضا عن عملية إعادة شراء أخرى للأسهم بقيمة 750 مليون يورو.

ورغم التراجع الأخير في الأرباح، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة كريستيان زيفينغ عن ثقته في أن البنك سيتمكن من زيادة العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى أكثر من 10 بالمئة في عام 2025 كما هو مخطط له.

وفي العام الماضي كانت النسبة أقل من النصف عند 4.7 بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو هذا العام إلى حوالي 32 مليار يورو ارتفاعا من نحو 30 مليار يورو في 2024.

الأرباح الفصلية

كما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 106 مليون يورو (110.4 مليون دولار) في الربع الرابع، مقارنة بتوقعات 282.39 مليون يورو بحسب استطلاع أجرته LSEG.

وقال البنك إن الإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي قد بلغت 7.2 مليون يورو في الربع الرابع، مقابل 7.125 مليار يورو بحسب استطلاع LSEG .

وفي بورصة فرانكفورت هبط سهم دويتشه بنك بنحو 5 بالمئة في مستهل التعاملات بعد الإعلان عن نتائج أعماله.