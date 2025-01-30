وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة "إكس"، الخميس: "مطار دبي الدولي خلال العشر سنوات السابقة: أكثر من 700 مليون مسافر… أكثر مطار دولي إشغالاً بحسب مجلس المطارات الدولي.. 3.3 مليون حركة جوية ".

وأوضح أن مطار دبي الدولي قد شهد في عام 2024 إشغالا دولي بعدد 92 مليون مسافر، و440 ألف حركة جوية، و106 شركة طيران، ورحلات لـ 272 مدينة في 107 دولة حول العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "مطارات دبي خلال العشر سنوات القادمة: 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية. دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران".