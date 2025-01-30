تحركات الأسهم

صعد المؤشر "نيكي" بنسبة 0.25 بالمئة إلى 39513.97 نقطة.

وبعد أن بدء التداولات على تراجع بنسبة 0.28 بالمئة، تحرك المؤشر بين مكاسب محدودة وخسائر خلال الجلسة.

وقال سيشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد "طوكاي طوكيو للأبحاث": "صدمة ديب سيك لم تخفت تماما لكن المستثمرين استجابوا للتوقع الإيجابي من أدفانتست"، في إشارة لتطبيق مجاني للذكاء الاصطناعي أطلقته الشركة الصينية الناشئة "ديب سيك".

وأضاف أن أداء قويا لعقود ناسداك الآجلة خلال التعاملات الآسيوية قدم دعما أيضا للأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق.

ورفعت "أدفانتست"، وهي من مزودي شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة لتصنيع الرقائق، توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة 37 بالمئة أمس الأربعاء بفضل طلب أقوى على أدواتها لاختبار الرقائق المستخدمة في مهمات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة ثلاثة بالمئة وسط تعاملات متقلبة إذ بدأ السهم التعاملات على تراجع بسبب جني أرباح ثم عاد لارتفاع بلغ 6.9 بالمئة خلال الجلسة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.87 بالمئة.

لكن سهم مجموعة "سوفت بنك" للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة هبط 1.06 بالمئة مشكلا أكبر ضغط على نيكي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة مسجلا 2781.93 نقطة.