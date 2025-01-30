وسجّلت الشركة، التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، أرباحا بلغت 20.83 مليار دولار، أو 8.02 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، بزيادة 49 بالمئة مقارنة بـ 14.02 مليار دولار، أو 5.33 دولار للسهم الواحد، خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونمت الإيرادات بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 48.4 مليار دولار، مقارنة بـ 40.1 مليار دولار في العام الماضي.

وكان محللون، وفقا لاستطلاع أجرته فاكتست، يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 6.76 دولار للسهم على إيرادات قدرها 47 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، في بيان: "نواصل تحقيق تقدم جيد في الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ومستقبل وسائل التواصل الاجتماعي".

وبالنسبة للربع الحالي، توقعت ميتا أن تتراوح إيراداتها بين 39.5 مليار دولار و41.8 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تصل الإيرادات إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، عند 41.7 مليار دولار.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2 بالمئة أو 53ر13 دولار إلى 02ر690 دولار في ساعات ما بعد التداول.