وقالت سجواني في تصريح على هامش إطلاق "ريفرسايد فيوز" أول مشاريعها لعام 2025، إن دبي أصبحت مركز جذب عالمي بفضل موقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا، إلى جانب سياساتها الاستثمارية الجاذبة.

وأشارت إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد انتقال أكثر من 220 ألف شخص إلى دبي، مما يؤكد استمرار الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وقالت سجواني: "ما نراه في الإمارات من طلب على العقارات لا تشهده الأسواق الأخرى، حيث حققت بعض المشاريع التي أطلقتها الشركة مبيعات بمليارات الدولارات خلال ساعات فقط".

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمار في مشروع الشركة الجديد في ميامي يتجاوز مليار دولار، وهو من تصميم شركة زها حديد للهندسة المعمارية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وفيما يتعلق بمبادرات ترميز العقارات، أكدت سجواني باعتبارها مؤسسة شركة "بريبكو" أنها أطلقت مشروعاً يتيح للمستثمرين شراء حصص في العقارات عبر منصة رقمية، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 500 درهم، موضحة أن حجم العقارات المُرمّزة حتى الآن يصل إلى 15 مليون درهم.

وأضافت قائلة: أما بالنسبة لداماك، فالشركة لديها خطط للتوسع في مجال ترميز العقارات ليشمل أصولاً بقيمة تصل إلى مليار دولار مستقبلاً.

وأوضحت أن ترميز العقارات يقوم على أساس تحويل الأصول إلى رموز رقمية على سلسلة الكتل "البلوك تشين" ما يسمح بتجزئة العقار إلى وحدات رقمية صغيرة يمكن بعد ذلك امتلاكها وتداولها عبر المنصات الرقمية.

وأكدت سجواني أن داماك تتبنى رؤية طويلة الأمد لتعزيز مكانتها في السوق، مشيرةً إلى أن الطلب المستمر على العقارات في دبي، إلى جانب التوسع الدولي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل ترميز الأصول، يجعل الشركة في موقع قوي لمواصلة النمو خلال السنوات القادمة.