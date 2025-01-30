وتتوقع الأسواق أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارا بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة في وقت لاحق الخميس.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن "التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تواجه أكبر اقتصادات منطقة اليورو تزيد من العبء على البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو".

واستقر سعر صرف اليورو عند 1.0425 دولار، بعد أن سجل 1.0380 في وقت سابق.

وتراجع الدولار قليلا أمام الين ليسجل 155.01 ين، كما تراجع أمام سلة من العملات إلى 107.880، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن تقدما قد أحرز وإن الأسعار كانت "بشكل ملموس" أعلى من نقطة التعادل، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير لخفض الفائدة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق الخميس تراجعا متواضعا في النمو إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، على الرغم من أن التوقعات تراوحت من 1.7 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.