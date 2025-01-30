وقالت هيئة الإحصاء، إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي في السعودية للربع الرابع من عام 2024 قد أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.6 بالمئة، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، هذا وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.

وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية نما بنسبة 1.3 بالمئة في 2024

يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

علماً أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.