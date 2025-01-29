وأغلق المؤشر مرتفعا 0.5 بالمئة في أكبر قفزة خلال جلسة واحدة في أكثر من أسبوع.

وقاد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بصعوده 2.5 بالمئة في أكبر ارتفاع خلال يوم واحد في ثلاثة أسابيع.

وقفز سهم إيه.إس.إم.إل بما يعادل 5.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الهولندية تلقي طلبيات في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة أفضل من المتوقع بلغت 7.09 مليار يورو (7.39 مليار دولار).

وطمأنت نتائج شركة تصنيع معدات الرقائق المستثمرين بأن آفاق شرائح الذكاء الاصطناعي لا تزال جيدة.

وفي أحدث التداولات صعدت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي منها شنايدر إلكتريك وسيمنز إنرجي بما يعادل 4.7 بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب.

وينصب التركيز حاليا على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما سيترقب المستثمرون تعليقات رئيس المجلس جيروم باول بشأن توقعات أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الخميس.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بدعم من قفزة 4.5 بالمئة في سهم دويتشه تيليكوم.

وقفز سهم فولفو السويدية 7.7 بالمئة بعد الإعلان عن طلبيات قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وهبط سهم إل.في.إم.إتش بما يعادل 4.9 بالمئة كما تراجع سهما كيرنج وكريستيان ديور بما يقترب من خمسة بالمئة لكل منهما.

والمؤشر كاك 40 الفرنسي هو المؤشر القياسي الوحيد بين الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكبد خسارة بنهاية جلسة اليوم.

وارتفع المؤشر الإسباني واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد نما في 2024 بوتيرة أعلى من المتوقع.