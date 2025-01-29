وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 415.1 مليون خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 326 ألف برميل.

وقلصت العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها قليلا بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الطلب الإجمالي على النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 333 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 24 يناير.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.4 بالمئة في الأسبوع إلى 83.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع إلى 248.9 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة خمسة ملايين برميل في الأسبوع إلى 124 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.3 مليون.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل في الولايات المتحدة بعد التقرير.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي 532 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون.

وانخفضت صادرات الخام الأسبوعية 829 ألف برميل يوميا إلى 3.69 مليون.