وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع، بعد نمو بنسبة 0.3 بالمئة، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا مستقرا بنسبة 0.3 بالمئة .

وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 1.1 بالمئة، كما كان متوقعا، بعد أن سجل نموا بنسبة 1.2 بالمئة، في الأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس شهري، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.7 بالمئة في ديسمبر، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 1.3 بالمئة في نوفمبر.

وبالمثل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.1 بالمئة، سنويا، وهو معدل أسرع من الزيادة البالغة 1.5 بالمئة في الشهر السابق.

وكانت تقارير منفصلة أظهرت الجمعة الماضية، ارتفاع أسعار المنتجين في البلاد للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر وبأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، كما ارتفع معدل البطالة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.