وقالت الوزارة في بيان "من خلال أعمال حفر البئر الجديدة التى تقع فى منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو ثمانية ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية".

وأظهرت نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما إنتاجا يومياً بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد.

وستقوم شركة جابكو باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميًا.

ويأتى هذا الاكتشاف فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التى تستهدف زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

ومن خلال أعمال حفر البئر الجديدة التى تقع فى منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 مليون برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية .

هذا وتعد البئر "East Crystal-1" ثانى بئر استكشافى ناجح يتم حفره بناءاً على تطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمى وهى تقنية المسح السيزمى القاعى (OBN)، بعد نجاح البئر "S. El-Wasl-1".

يشار إلى أهمية هذا الكشف الذى يمثل مؤشراً إيجابياً على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها وذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بعد أن شهدت تناقص طبيعى فى اإتاجيتها على مدار السنوات.

يُعتبر القطاع النفطي في مصر قطاعًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ويحمل مستقبلًا واعدًا مع استمرار الاكتشافات الجديدة والجهود المبذولة لتطويره.