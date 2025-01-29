وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنويا مركبا يصل إلى 5 بالمئة خلال 2025 حتى 2030، مدعوما بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز" قولها إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52 بالمئة من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات.

ووفقا لـ "بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.

وتتابع شركة "بروتيندرز" حاليا عددا من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، حيث تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.

وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن التزام دولة الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية.